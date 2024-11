Chyba każdemu z nas zależy na tym, by być szczęśliwym. Choć często mówi się o tym, że stan naszego konta nie ma na to wpływu, naukowcy dowiedli, że jest inaczej. Ile w takim razie trzeba zarabiać, by móc w pełni cieszyć się życiem?

Matthew Killingsworth to założyciel i dyrektor projektu Track Your Happiness, który za pomocą smartfonów bada poziom zadowolenia Amerykanów z pracy. Wnioski, do których doszedł, mogą zaskakiwać.

Ile trzeba zarabiać, by być szczęśliwym?

Czy szczęście można kupić? Choć wydawać by się mogło, że nie, w rzeczywistości, dzięki pieniądzom możemy spełniać swoje najskrytsze marzenia. To z kolei może realnie wpływać na poziom naszego zadowolenia z życia. Mając odpowiednią sumę na koncie, nie musimy się także martwić o to, za co kupimy jedzenie lub prezenty na święta. Sprawiając komuś radość, również poprawiamy sobie nastrój.

Matthew Killingsworth dowiódł, że im więcej zrabiamy, tym jesteśmy szczęśliwsi. Nawet osoby, które mogą pochwalić się zawrotną sumą na koncie, również często dążą do tego, by mieć ich jeszcze więcej. Realizując ten cel, nie tylko spełniają się zawodowo, ale także czują ogromną radość.

Polacy są szczęśliwi?

W pierwszej połowie 2024 r. Ipsos opublikował badania, z których jasno wynika, że aż 72 proc. Polaków deklarowało, że są szczęśliwi. Co ciekawe, najbardziej zadowolone z życia były osoby w związkach małżeńskich.

"Po latach malejącego poczucia szczęścia wśród Polek i Polaków, w najnowszym badaniu obserwujemy wyjątkowo duży wzrost deklaracji satysfakcji z życia. Przyczyn tej nagłej zmiany należy szukać przede wszystkim w zwiększonym zadowoleniu zarówno z sytuacji ekonomicznej, jak i społeczno-politycznej w kraju" - zdradziła Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska.

