Pies przynosi ci swoje zabawki? Takie zachowanie może mieć kilka powodów

A może twój pies czeka na swego rodzaju pochwałę? Kiedy rzucisz mu zabawkę, a on ci ją z powrotem przyniesie, pokaż, że jesteś z niego dumny. Powiedz mu, że wykonał dobrą robotę, pokaż to poprzez ciepły gest - on z pewnością to zrozumie i stanie się szczęśliwy.