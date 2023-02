Trzymał rękę córki. To zdjęcie jest symbolem tragedii w Turcji i Syrii

Tragedia w Turcji i Syrii trwa. W poniedziałek 6 lutego w obydwu tych państwach doszło do dwóch bardzo silnych trzęsień ziemi, w wyniku których zmarło już prawdopodobnie 5 tys. osób (taką informację podało WHO tego samego dnia - przyp. red.). We wtorek 7 lutego doszło do kolejnych wstrząsów o magnitudzie 5,7 stopnia. Obecnie mówi się, że dotkniętych katastrofą mogły zostać aż 23 mln osób - w tym 1,4 mln dzieci.