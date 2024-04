Dodaj do kawy. Zbędne kilogramy szybko znikną

Wystarczy dodać do filiżanki kawy odrobinę cynamonu i imbiru. Ilość zależy od preferencji, warto dodawać stopniowo, by sprawdzić, jaki smak nam odpowiada. Cynamon korzystnie wpływa na pracę enzymów trawiennych, dzięki czemu węglowodany są sprawniej trawione. Reguluje też poziom cukru, zwiększając poziom insuliny.

Jeśli nie przepadasz za cynamonem i imbirem, dobrym wspomaganiem odchudzania może być cytryna. Wystarczy dodać plasterek lub wycisnąć kilka kropli do kawy, a nie tylko zbalansuje jej gorzki smak, ale także przyspieszy metabolizm i spalanie tłuszczu. Korzystnie wpływa na perystaltykę jelit, przyspieszając ich oczyszczanie.

