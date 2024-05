Senność po wypiciu kawy. Dlaczego mała czarna nie pobudza?

Zazwyczaj pijamy kawę rano i po południu, aby nieco się pobudzić. Każdy wie, że z założenia zmniejsza senność i pomaga w koncentracji. Cóż więc pomoże lepiej niż kawa podczas ciężkiej sesji egzaminacyjnej lub kolejnego dnia pracy po godzinach? Czasem jednak wypicie filiżanki kawy może przynosić odwrotne efekty.

Co to znaczy, kiedy kawa - zamiast dodawać energii - usypia? Czy można nie tolerować kawy? Czy wiedziałaś, że reakcja organizmu na kawę ma związek z masą ciała? Sprawdź, dlaczego możesz czuć się źle po kawie.

Co robić, kiedy kawa "nie działa"?

Wielu ludzi nie wyobraża sobie, by nie rozpocząć dnia od kubka gorącej kawy. To dla nich norma, że dopiero po jej wypiciu zaczynają mieć energię. A co jeśli siły witalne nie przychodzą i jedyne, o czym marzysz, to powrót do łóżka? Jeśli myślisz, że to oznaka picia zbyt słabej kawy, możesz być w błędzie. Chodzi o coś zupełnie innego.

Dlaczego po kawie chce się spać?

Nie sposób odmówić kawie jej pozytywnych właściwości. To źródło witamin z grupy B, więc poprawia koncentrację i wpływa na kreatywne myślenie. Mówi się nawet, że kawa poprawia samopoczucie, czym zmniejsza ryzyko depresji.

Kofeina zawarta w kawie to środek psychoaktywny. Pobudza układ nerwowy i łączy się z adenozyną pomagającą kontrolować cykl snu i czuwania. Chwilowo blokuje jej receptory wywołujące senność. Nie oznacza to jednak, że całkowicie wstrzymuje produkcję adenozyny. Z tego względu pobudzenie po wypiciu kawy może trwać jedynie krótką chwilę, a zmęczenie może szybko powrócić ze zdwojoną siłą.

Czemu kawa nie pobudza?

Kiedy w organizmie zmniejsza się poziom kofeiny, na to miejsce ze wzmożoną aktywnością działa adenozyna i mózg zaczyna pracować w zwolnionym tempie. To przez to możesz odczuwać senność i zmęczenie. Kofeina zwiększa też poziom kortyzolu — hormonu stresu. W tym przypadku działanie jest analogiczne. Co ciekawe, im większa masa ciała, tym większe może być stężenie kortyzolu we krwi. Osoby z dodatkowymi kilogramami są więc bardziej narażone na senność po kawie.

Powód może tkwić również w tym, jak tolerujesz cukier (jest przyswajany szybciej niż kofeina). Kawa z mlekiem i cukrem powoduje duży wyrzut insuliny. Te osoby, które mają zaburzenia gospodarki cukrowej, będą czuły pobudzenie wyłącznie podczas picia kawy, ale zaraz potem będą bardzo zmęczone, ospałe i zupełnie bez sił. Bóle głowy to również normalna reakcja organizmu w tym przypadku.

Jeśli czujesz senność po kawie, ale nie potrafisz zrezygnować z aromatycznej małej czarnej, zmień nawyki. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia - 2 filiżanki. Pożegnaj się również z dodatkami w postaci cukru, mleka czy syropów smakowych.

