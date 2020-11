Piotr Cyrwus opowiedział o relacji z żoną. Kobiety mogą jej pozazdrościć

Piotr Cyrwus dla większości Polaków jest nadal Ryśkiem z "Klanu". Choć stara się zerwać z tym wizerunkiem, z pewnością ta rola zdominowała jego zawodową karierę. Ostatnio aktora można było podziwiać w zaskakującej reklamie ketchupu , która zrobiła furorę w sieci. Stylem nawiązuje ona do lat 80. i 90. I jest bardzo kolorowa. Zobaczymy w niej animacje typowe dla tamtych lat. Aktor wcielił się w niej w rolę DJ i wokalisty, który wymienia produkty oraz dania, które można łączyć z ketchupem. Sugeruje przy tym, aby "umyć ręce" - tak, jak czynił to Rysio z "Klanu".

Piotr Cyrwus - rodzina

Aktorskie małżeństwo Cyrwusa z Mają Barełkowską trwa 35 lat. Para doczekała się trójki dzieci – córki i dwóch synów. W programie "Tok Szoł" na antenie "Superstacji" aktor przyznał, że "ma żonę piękną, inteligentną". Dodał, że cały czas go fascynuje i jest niesamowicie mądra. Na pytanie o najpiękniejszy czas spędzony z żoną odpowiedział, że było wiele takich dni. Wspominał ich podróże i stwierdził, że są dla nich bardzo ważne. Szczególnie w pamięć zapadła mu wycieczka do Szanghaju. "Włóczyliśmy się, a potem siedzieliśmy w jakiejś knajpeczce, patrząc na tę rzekę. Czuliśmy się bardzo samotni, ale we dwoje" – powiedział. Czy nie brzmi to romantycznie?