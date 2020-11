Ewa Szabatin z dystansem sama o sobie. "Zmarznięty brzydal z kołtunem na głowie"

Ewa Szabatin lubi zestawiać ze sobą zdjęcia. Tym razem w swoim cyklu Instagram vs. Rzeczywistość pokazała dwie fotografie. Na pierwszej widzimy tancerkę w delikatnym makijażu i w wystylizowanej fryzurze. Zdjęcie naturalne, ale zrobione po delikatnym makijażu. Obok Szabatin pozuje w bluzie z kapturem, bez make upu i z rozczochranym kokiem na głowie. Do tego lekko skwaszona mina.

Ewa Szabatin pokazuje, jak wygląda na co dzień

W opisie do postu tancerka od razu wyjaśnia, po co publikuje takie zdjęcia. I należą się jej za to brawa! "Porównania wrzucam, by Ci pokazać, że nikt nie jest taki idealny przez 24h na dobę! Miej więc dystans do internetowego "pięknego" świata! Nie wyglądasz jak modelka? I dobrze! Każda z nas jest piękna i wyjątkowa, bo jest jedyna, unikalna... Nie bądź kopią, nie porównuj się do innych. Bądź sobą!" – napisała Szabatin.