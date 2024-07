Miała suknię z połyskiem. Wyglądała jak milion dolarów

Karolina Pisarek wybrała się na wymarzone wakacje razem z mężem i przyjaciółmi. Tym razem wybór padł na Meksyk . To jeden z popularnych kierunków podróży wśród celebrytów.

Modelka aktywnie udziela się na Instagramie, gdzie dzieli się rajskimi kadrami z podróży. Na InstaStories opublikowała zdjęcie, na którym zapozowała w połyskującej sukience . Wszystko wskazuje na to, że będzie to najmodniejszy model tego lata.

Karolina Pisarek rozkochała się w podróżach, co widać na jej Instagramie, gdzie obserwuje ją 951 tys. osób. Finalistka piątej edycji "Top Model" co jakiś czas publikuje zdjęcia z zagranicznych wojaży. Obecnie przebywa w Meksyku, gdzie korzysta z uroków wakacji. Na InstaStories pokazała, jak spędza wolny czas.

Choć sukienka wydaje się być prosta, to można zauważyć, że jest przy tym prześwitująca, co wpisuje się w trendy. Była uczestniczka "Top Model" coraz częściej sięga po kolory. Dotychczas nosiła głównie czerń. Trzeba przyznać, zabawa z kolorem naprawdę jej służy. Na publikowanych przez siebie zdjęciach wygląda wyjątkowo świeżo i promiennie.

Meksyk to kraj wielu kontrastów i kolorów, co ma odzwierciedlenie w stylizacjach prezentowanych przez modelkę. W jednym z ostatnich postów zapozowała w kolorowym komplecie wykonanym z przewiewnej tkaniny. Nie sposób nie zwrócić uwagi na wyjątkową fakturę i wzór, który składał się z kilkudziesięciu kolorowych pasków.

