Płacenie dzieciom za dobre oceny. Przekupstwo czy skuteczna motywacja?

Co ciekawe, we wszystkich badanych krajach odsetek nagradzających dziadków okazał się wyższy niż w Polsce (w Czechach to 90 proc. ankietowanych). Polscy rodzice w pierwszej kolejności sięgają po pieniądze, ale dobre oceny są również fetowane podczas wspólnego wypadu do ulubionej restauracji (38 proc.) czy atrakcyjnego wyjazdu (35 proc.). W Czechach, na Słowacji i w Bułgarii uczniowie częściej mogą liczyć na słodycze lub wspólne wyjście do restauracji (gotówka jest na drugim miejscu).