Płaci kolosalne alimenty. Były partner chce coraz więcej

Według doniesień mediów zza oceanu Halle Berry zdołała ograniczyć kwotę dodatkowych alimentów, które musi płacić byłemu partnerowi Gabrielowi Aubry'emu na "utrzymanie" ich córki Nahli. Aktorka co miesiąc przelewa na konto modela 16 tys. dolarów.

Halle Berry i Gabriel Aubry poznali się w listopadzie 2005 roku podczas zdjęć do jesiennej kolekcji domu mody Versace. Mimo dziesięcioletniej różnicy wieku, szybko zostali parą, a 16 marca 2008 roku powitali na świecie córkę, Nahlę. Choć 15-latka od czasu ich rozstania znajduje się pod opieką obojga rodziców, Berry od kilku lat płaci byłemu partnerowi kolosalne alimenty. Teoretycznie są one na "utrzymanie" ich córki.

Halle Berry toczy walkę o alimenty

Halle Berry i Gabriel Aubry rozstali się w 2010 roku po pięciu latach związku. Cztery lata później aktorka została zmuszona przez sąd do płacenia alimentów na rzecz byłego partnera w wysokości 16 tys. dolarów miesięcznie, czyli ok. 70 tys. zł. Przez wiele lat walczyła o obniżenie tej kwoty, co udało jej się raz, w 2021 roku, kiedy zmniejszono ją o połowę. Musiała jednak wypłacać Aubry'emu 4,3 proc. z rocznego przychodu, czyli 2 mln dolarów.

Teraz, według "Daily Maila", aktorka zdołała ograniczyć kwotę dodatkowych alimentów dla Gabriela Aubry'ego, który nie dostanie już więcej niż 110 tys. dolarów rocznie.

"Nadal będzie płaciła mu ustalony procent, jak i dodatkowe pieniądze na dziecko, jednak wszelkie inne płatności nie przekroczą nowej, zaakceptowanej przez sąd kwoty, co stanowi dla niej sporą różnicę" - czytamy w oficjalnej dokumentacji, cytowanej przez brytyjski tabloid.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Halle Berry rozwodzi się z mężem

"Przyjacielskie" relacje

Halle Berry i Gabriel Aubry mieli rozstać się w "przyjacielskich" relacjach, które niestety pogorszyły się w momencie, kiedy aktorka chciała przeprowadzić się z córką do Francji i zamieszkać razem z Olivierem Martinezem, który aktualnie jest już jej byłym mężem.

Pomiędzy Aubrym a Martinezem doszło raz do rękoczynów (Aubry miał przyjść do domu Berry by zobaczyć się z córką, choć miał ograniczone prawa rodzicielskie - przyp. red.), w wyniku czego model znalazł się w areszcie. Wyszedł po wpłaceniu 20 tys. dolarów kaucji.

Halle Berry i Gabriel Aubry w 2009 roku © Getty Images | Jeff Vespa/VF

