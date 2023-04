Płacił jej za milczenie. Takiej kary chce dla Trumpa

Stormy Daniels przerwała milczenie. "Trump powinien być pociągnięty do odpowiedzialności"

To pierwszy poważny wywiad Stormy Daniels po tym, jak Donald Trump usłyszał postawione mu zarzuty. Gwiazda filmów dla dorosłych przyznała, że choć chce, by Trump poszedł do więzienia, nie wierzy, że tak się stanie.