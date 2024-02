Płacisz gotówką na zakupach? W tej sytuacji kasjer może odmówić

Płatności bezgotówkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Jak pokazuje badanie PolCard from Fiserv "Preferencje płatnicze Polaków 2024", blisko 75 proc. respondentów regularnie płaci kartą, telefonem bądź zegarkiem. Jednocześnie wciąż sporo osób, zwłaszcza starszych, korzysta z tradycyjnego płacenia gotówką.

Co zrobić w takiej sytuacji? Nie warto ryzykować problemów w sklepie. Jeśli zauważymy, że gotówka, którą posiadamy, jest zniszczona, najlepiej od razu zanieśmy ją do banku lub do terenowego oddziału Narodowego Banku Polskiego, aby ją wymienić. W przypadku gdy uszkodzenia są niewielkie, powinniśmy dostać nowe monety lub banknoty od razu.