Plaga w gabinetach. Ginekolożka przemawia kobietom do rozsądku

Chociaż regularne wizyty u ginekologa są niezbędne, to wciąż dla wielu kobiet bywają stresującym doświadczeniem

Dwie ginekolożki powiedziały, co naprawdę sądzą o przygotowaniu swoich pacjentek do wizyt. Obaliły kilka popularnych stereotypów.

Ginekolożki podkreślają, że depilacja czy też jej brak nie ma dla lekarza żadnego znaczenia i nie wpływa na jakość badania. Dla ginekologa nie jest to najważniejsza kwestia. Priorytetem jest za to zdrowie pacjentki i szybka reakcja w przypadku infekcji.

Lekarki odniosły się również do kwestii przychodzenia do gabinetu w trakcie okresu. Stwierdziły, że kobiety niepotrzebnie się tego boją.

Wizyta u ginekologa podczas menstruacji jest możliwa dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym. Jeśli kobieta ma obfite krwawienia, to wizyta u ginekologa jest szczególnie ważna, ponieważ lekarz może postawić diagnozę i zalecić odpowiednie leczenie.

Sporo komentujących przyznaje, że teraz będzie czuć się u lekarza bardziej komfortowo. "To takie pouczające. Zawsze mi mówiono, żebym nie przychodziła podczas okresu.", "Dzięki temu czuję się trochę lepiej. Pierwsza wizyta za kilka miesięcy" - czytamy pod opublikowanym filmikiem.

