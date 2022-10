Plamy po podkładzie? Dzięki tym trikom szybko je usuniesz

Odżywka do włosów

Innowacyjną metodą usuwania plam z podkładu, jest zastosowanie odżywki do włosów. Brudne ubranie połóż na ręczniku i polej plamę wodą. Następnie wcieraj produkt do pielęgnacji włosów w zabrudzone miejsce, do momentu, gdy pojawi się piana. Pozostaw na 25-30 minut, a później upierz jak zwykle. Plama po podkładzie będzie już tylko wspomnieniem.