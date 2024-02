Plamy z kostki brukowej znikną w mig. "Detergent" znajdziesz w kuchni

Ocet nie tylko sprawdza się w usuwaniu osadu z łazienki, ale jest również skuteczny w walce z zabrudzeniami na kostce brukowej. Rozcieńcz go z wodą w stosunku dwóch części octu do jednej części wody, a następnie rozpyl na plamy. Mikstura skutecznie usunie kurz, mech i chwasty.

Innym trikiem jest roztwór proporcji 1 część płynu do mycia naczyń i 3 części wody. Za pomocą mieszaniny i twardej szczotki intensywnie szoruj powierzchnię. W przypadku, gdy zabrudzenia są trudne do usunięcia, procedurę powtórzy minimum dwukrotnie.

