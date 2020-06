Płukanka do brązowych włosów. Czy znasz domowe patenty na podkreślenie koloru?

Dzięki zastosowaniu płukanki do brązowych włosów, wydobędziesz ich naturalny blask bez konieczności używania ciężkich farb. Na rynku kosmetycznym znajdziesz wiele produktów tego typu, ale warto wziąć pod uwagę także domowe sposoby na płukankę do brązowych włosów. Podkreślając ich barwę zapewnisz sobie efekt zadbanych i pięknych pasm na dłużej.

Wraz z upływem lat brązowe włosy tracą swój naturalny połysk. Dlatego też doskonałym pomysłem jest wykorzystanie płukanki, która w krótkim czasie przywróci dawny wygląd brązowych pasm. Możesz skorzystać z produktów oferowanych przez producentów kosmetycznych, ale równie dobrym rozwiązaniem są domowe patenty.

Płukanka do brązowych włosów – gotowe sposoby

Jeśli lubisz szukać nowinek kosmetycznych do pielęgnacji, koniecznie wypróbuj gotowych płukanek do brązowych włosów. Dzięki nim nie tylko pogłębisz kolor, ale przy regularnym stosowaniu zauważysz znaczną różnicę: przede wszystkim pojawią się subtelne refleksy, dzięki czemu cała fryzura będzie wyglądać na pełniejszą. Oprócz tego, brązowe włosy zyskają piękny blask, więc zaprezentują się świeżo i zdrowo. Jak widzisz, szukając gotowych produktów/płukanek do brązowych włosów zyskasz wiele cennych efektów, a przy tym nie będą konieczne zbyt częste wizyty u fryzjera na koloryzacji.

Płukanka do brązowych włosów – sposób z orzechem włoskim

Czas przejść do domowych metod wykorzystania płukanek do brązowych włosów. Jedną z bardzo popularnych wersji odżywienia ciemniejszych pasm jest wykorzystanie łupin orzecha włoskiego. Pokrusz łupiny orzechów, po czym gotuj je w garnku na wolnym ogniu przez minimum 2 godziny. Tak powstały wywar przecedź, a następnie opłucz swoje włosy. Przy tej płukance do brązowych włosów należy zachować ostrożność, bo może nieco barwić tkaniny.

Płukanka do brązowych włosów – metoda z kawą

Bardzo pomocnym składnikiem domowej płukanki do brązowych włosów jest kawa. Zaparz 4 łyżeczki kawy w kubku i zostaw pod przykryciem do 15 minut. Po ostygnięciu przefiltruj ją albo przecedź przez bardzo drobne sitko, aby pozbyć się fusów. Możesz wykorzystać tę płukankę do brązowych włosów klasycznie, zaraz po umyciu pasm (bez konieczności spłukiwania) albo najpierw spłukać nią włosy, a po 30 minutach umyć głowę szamponem.

