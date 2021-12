Kim jest Weronika Asińska? Młoda aktorka poszła w ślady znanego ojca

Ojciec Weroniki Asińskiej z pewnością znany jest większości z nas

O aktorstwie Asińska zaczęła myśleć właśnie ze względu na to, czym zajmuje się jej tata. Wojciech Asiński to ceniony aktor, który świetnie się też odnalazł w roli prezentera telewizyjnego. Ojciec nie kryje się z tym, że jest naprawdę dumny z osiągnięć Weroniki, która zawsze może liczyć na jego wsparcie. Choć sam obecnie nie występuje zbyt często, serca młodych widzów zdobył prowadząc w 2000 roku najpopularniejszy program rozrywkowy "Hugo". Co ciekawe, Asiński miał też szansę współpracować zawodowo z córką, a to za sprawą swej roli w "BrzydUli", gdzie wcielił się w rolę... taty bohaterki odgrywanej przez Weronikę.