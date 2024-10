Przybywa "gniazdowników" w Polsce. Ekspertka mówi, co za tym stoi

Wydawać by się mogło, że młodzi ludzi wręcz marzą o tym, aż w końcu opuszczą rodzinne gniazdo. Prawda okazuje się być jednak zupełnie inna. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS w Polsce w zeszłym roku ponad 50 proc. osób w wieku 25-34 lata wciąż mieszkało z rodzicami. Z roku na rok ich przybywa. 30-letnia Milena w rozmowie z "Dzień dobry TVN" opowiedziała, dlaczego sama postanowiła wrócić do domu, w którym się wychowała.

Milena miała zaledwie 19 lat, gdy podjęła decyzję o wyprowadzce do Warszawy. Niedługo potem postanowiła wyjechać jednak do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała jako opiekunka do dzieci. Po jakimś czasie wróciła do stolicy naszego kraju, z nadzieją, że to właśnie tam znajdzie swoje "miejsce na ziemi". Szybko przekonała się, że wciąż jej czegoś w życiu brakuje.