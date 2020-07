Manuela Gretkowska wyprowadza się z Polski. Mówi, gdzie będzie mieszkać

Manuela Gretkowska wyprowadza się z Polski

Gretkowskiej udało się znaleźć kupca, o czym poinformowała w najnowszym wpisie. "Facebookowe ogłoszenie wstawione zaraz po ogłoszeniu pierwszych wyników Duda : Trzaskowski, obiegło całą Polskę. Rezultat - podpisujemy za kilka dni wstępną umowę sprzedaży. Zamieszka w naszej przeszłości ktoś z Ery Wodnika, jak my nawiedzony naturą" - napisała.

Pisarka zdradziła również, jakie są jej plany odnośnie nowego miejsca zamieszkania. "Za miesiąc jedziemy, płyniemy szukać nowego domu na Północy i Południu Europy, łącząc tym niechęć Piotra do letnich upałów i moją do zimowej pluchy" - wyznała.

Gretkowska nawiązała też do tego, że już wcześniej mieszkała za granicą i przyznała, że jeśli zmienią się rządy, będzie rozważać powrót. "Wracając do Polski 20 lat temu ze Szwecji, nie myślałam, że kiedyś pokonam tę drogę w odwrotną stronę z całym dobytkiem. Ale kto przewidziałby cofnięcie się Polski [...] Wyjeżdżałam na azyl polityczny przekonana o trwałości komuny. Padła rok później. Kiedy padnie dobra zmiana? Za 20-25 lat, gdy kasa i przywileje przejdą na dzieci rządzących? [...] Patrzę na opis mojego dnia. Zmieni się po wyjeździe. Ja nie i będę miała więcej wolności pisania tego, co myślę" - podsumowała Gretkowska.