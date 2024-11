Po plaży paradowała w futrze. Ale od razu się wytłumaczyła

"Sztuczne i z drugiej ręki. Dziś już tylko takie futra chcę nosić. Prawdziwe nosi u nas tylko Portos (pies blogerki - przyp. red.)" - napisała Kasia Tusk na Instagramie. Tym samym nawiązała do jednego z najmocniejszych trendów w tym sezonie.

Mamy na myśli sztuczne futerka. Są lansowane już od kilku sezonów, ale jesienią 2024 niemal zdominowały ulice znanych stolic mody. A jak to wygląda na polskim podwórku? Po ten element garderoby chętnie sięgają m.in. Maffashion, Sandra Kubicka i Klaudia El Dursi. Spójrzcie też, jak wystylizowała go Kasia Tusk.

Kiedyś naturalne futra były przejawem luksusu i świadczyły o wysokim statusie społecznym. Dziś to szczyt obciachu. Na rynku możemy wybierać spośród wielu sztucznych alternatyw. Po taką sięgnęła ostatnio Kasia Tusk. Wielbicielka "old money aesthetics" zdecydowała się na krótkie futerko w chłodnych odcieniach beżu.

Na spacer z czworonożnym przyjacielem postawiła na maksymalną wygodę. Do futra, zamiast jeansów, dobrała czarne legginsy, czyli obowiązkowy element w damskiej szafie. Legginsy sprawdzą się nie tylko podczas treningu czy "home office". Świetnie wyglądają w miejskich stylizacjach, np. z oversizową marynarką albo długim swetrem. Kasia Tusk udowodniła, że równie dobrze wyglądają w towarzystwie sztucznego futerka . O modowej wpadce nie ma mowy!

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!