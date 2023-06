Po porodzie przyszła do teściowej. Usłyszała skandaliczny komentarz

Styl jej teściowej to getry, bluza, brak stanika, krótko obcięta fryzura, niepomalowane paznokcie. Ma też dość "męską" figurę. - Ja jestem jej przeciwieństwem. Sukienki na co dzień, obcasy, marynarka, włosy co dzień myte, ułożone. Pomalowane paznokcie, zawsze bielizna od braffiterki. Żadnych dresów, adidasów, starych łachów noszonych "po domu". Do tego moja figura to typowa gruszka: tyłek, biodra, mocno wcięta talia, średni biust – opisuje kobieta i dodaje: - Na każdą okazję, czy na urodziny, czy pod choinkę dostawałam bluzę. Nie nosiłam ich.