Pochwalił się zdjęciem z nowym członkiem rodziny. Wspomniał też o teściu

Szymon Hołownia opublikował zdjęcie, na którym trzyma na rękach niewielkich rozmiarów psa. Jak można wnioskować po opisie zdjęcia, to nowe zwierzątko należące do ojca jego żony.

Wiele osób postanowiło jednak wykorzystać sytuację i zaapelować do marszałka Sejmu, by ten zajął się obroną praw zwierząt w naszym kraju.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!