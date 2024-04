Pochwaliła się filmikiem prosto z windy. Jej stylizacja to majstersztyk w sam raz do pracy

Jak stworzyć modny, wygodny, a do tego kobiecy look do pracy? Panie coraz rzadziej sięgają po krótkie spódniczki, które mogą okazać się niekomfortowe podczas siedzenia przez wiele godzin przy biurku. Dorota Gardias udowodniła jednak, że tego typu modele to wciąż prawdziwy hit. W dodatku zdecydowała się na połączenie, które w tym sezonie robi furorę wśród influencerek.

Dorota Gardias w zmysłowej mini w windzie

Dorota Gardias prężnie rozwija swoje konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją obecnie 247 tys. użytkowników. To właśnie tam chwali się nie tylko swoimi nowymi projektami, ale również stylizacjami.

Ostatnio prezenterka pochwaliła się w mediach społecznościowych filmikiem, na którym ma na sobie spódnicę mini, dzięki której mogła wyeksponować swoje nogi. Model w niebieskim kolorze wyróżnia krój o literce "A", który jest prawdziwym strzałem w dziesiątkę, jeśli zależy nam na prostym, a jednocześnie stylowym modelu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Gardias zadbała również o koszulę, która w tym przypadku stanowiła prawdziwą "wisienkę na torcie". Model ozdobiony był bowiem charakterystycznym żabotem oraz guzikami z perełek, dodającym stylizacji niepowtarzalnego charakteru.

Dorota Gardias w eleganckiej koszuli © Instagram | @dorotagardias

Prezenterka do swojego stroju dobrała także czółenka w najmodniejszym kolorze tego sezonu. Buty w metalicznym, szarym kolorze w prosty sposób podkręcą look, a w dodatku sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i od święta.

Dorota Gardias zadaje szyku na Instagramie © Instagram | @dorotagardias

"Mała czarna" wg Doroty Gardias

Kiedy w latach 20. XX w. Coco Chanel zaprezentowała światu kultową "małą czarną" nikt nie przypuszczał jeszcze, że po latach sukienki w tym kolorze będą stanowiły niemalże obowiązkowy element w szafie każdej kobiety. Nic więc dziwnego, że Dorota Gardias również ma tego typu model, czym pochwaliła się zresztą niedawno na Instagramie.

Dorota Gardias zachwyciła w "małej czarnej" © Instagram | @dorotagardias

Prezenterka opublikowała w sieci zdjęcie w dopasowanej sukience mini, którą zdobiły charakterystyczne falbanki na rękawach. Model z dekoltem w kształcie litery "V" był niezwykle elegancki, a w połączeniu ze złotym naszyjnikiem oraz wiralowymi kolczykami w kształcie kropli wody tworzył szalenie modny look w sam raz na wieczorne wyjście, a nawet randkę.

Dorota Gardias w modnej sukience © Instagram | @dorotagardias

