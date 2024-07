Pochwaliła się zdjęciem z Grecji. W roli głównej dziergana mini

Czy jej życie to prawdziwa bajka? Na to wygląda. Jeszcze do niedawna Julia Tychoniewicz bawiła się na malowniczej wyspie Mykonos. Teraz opublikowała jeszcze kilka zdjęć z pobytu, chwaląc się iście wakacyjną, kolorową stylizacją. W roli głównej wystąpiła dziergana minisukienka.