Pochwaliła się zdjęciem z mamą. Wybrały się razem na wycieczkę

"Co wieczór, jak ją wykąpię, siadamy do modlitwy, a potem jak się kładzie spać, dziękuje. Mówi: "Boże, jak ja dziękuję, że ciebie mam i że się mną tak opiekujesz". A ja jej mówię, że to jest przecież naturalne, jak mogło być inaczej? Za każdym razem, jak wchodzę do pokoju, wita się ze mną, jakby mnie widziała pierwszy raz tego dnia" - przyznała w "Vivie!" Ewa Wachowicz.