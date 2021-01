"Początek" Karoliny Głogowskiej. Odcinek 4. "Półtora roku wcześniej"

Nie wiem, co mi strzeliło do głowy dwa tygodnie później. Pokłóciliśmy się z Kubą jak zwykle o seks. Znałam jego wymówki na pamięć: ból głowy, zmęczenie, ważne spotkanie z potencjalnym klientem następnego dnia. Tak naprawdę od miesiąca nie pracował i uprzyjemniał sobie czas oglądaniem stron dla dorosłych. Trudno było mi skonfrontować się z myślą, że silikonowe laski na ekranie laptopa dają mu więcej przyjemności niż ja. Proszenie o odrobinę uwagi zaczynało mnie upokarzać. W tej złości napisałam SMS do Michała. Dwa dni później siedzieliśmy w jednym z hoteli na „biznesowej kolacji”, jak powiedzieliśmy swoim małżonkom. Nie doszliśmy do deserów, wynajęliśmy pokój. Później spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu. Do czasu, aż się w nim zakochałam. W dniu, w którym to do mnie dotarło, zadzwoniłam do niego z informacją, że więcej się nie zobaczymy. Nie protestował zbyt nachalnie. Wieczorem umówiłam się z przyjaciółką. Była pierwszą i jedyną osobą, której opowiedziałam o moim romansie.