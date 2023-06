Poczekaj do lipca ze składaniem wniosku. Emerytura może być wyższa o kilkaset złotych

Najważniejsze jest to, że w czerwcu odbywa się waloryzacja. O co dokładnie chodzi? ZUS przeprowadza ten proces każdego roku w tym samym miesiącu. A chodzi tylko o to, by składki emerytalne nie traciły na wartości. W obecnej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi wypłacić każdemu świeżo upieczonemu emerytowi po prostu więcej.