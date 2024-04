Poczuła, że to "mężczyzna na życie". Niewielu wie, z kim jest związana

Katarzyna Dąbrowska to aktorka filmowa i teatralna, którą większość widzów kojarzy z roli Wiktorii w serialu "Na dobre i na złe". Prywatnie jest żoną reżysera Jarosława Tumidajskiego, z którym wkrótce obchodzić będzie czwartą rocznicę ślubu. Aktorka nie kryje fascynacji mężem, który zachwyca ją swoim "sposobem myślenia o świecie i teatrze". Jak wyznała w wywiadzie dla "Pani", partner potrafi wydobyć się z niej barwy, jakich sama po sobie się nie spodziewa .

