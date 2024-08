Pod żadnym pozorem nie łącz z kawą. Konsekwencje są poważne

Kawa działa pobudzająco, stymulując układ nerwowy i krwionośny. Znajdują się w niej różnorodne witaminy i minerały, takie jak witaminy z grupy B, magnez, potas oraz mangan. Niestety, jej korzystne właściwości zdrowotne mogą być zaburzone w zależności od tego, z czym ją spożywamy. Pewne produkty mogą wejść w interakcję z kofeiną, co prowadzi do ograniczenia wchłaniania wartościowych substancji. Sprawdź, czego unikać podczas picia kawy.

Kawa zmniejsza wchłanianie wapnia, dlatego nie powinna być spożywana z posiłkami zawierającymi nabiał, takimi jak jogurt, twaróg, kefir czy produkty bogate w wapń. Ale co z kawą z mlekiem? Można ją pić, jednak nie należy przekraczać trzech filiżanek dziennie, aby uniknąć problemów związanych z zaburzeniami stężenia wapnia we krwi, co może prowadzić do poważnych dolegliwości zdrowotnych.