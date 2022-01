Podawał się za "księcia diamentów". Oszukiwał i okradał kobiety poznane przez internet

Przypadek Simona Levieva to jedna z najgłośniejszych historii catfishingu na świecie. Przypomnijmy, że catfishing to kradzież tożsamości innej osoby, by posługiwać się nią w internecie. Netflix przygotował dokument o "księciu diamentów". W produkcji głos zabrały ofiary oszusta. Film "Oszust z Tindera" będzie miał premierę 2 lutego.