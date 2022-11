Podchodzą do niej, gdy wychodzi z sauny. "Tego chcą bogate gospodynie"

"Podrywają mnie nawet kobiety w damskiej szatni na mojej siłowni. Zwykle dzieje się to, gdy jestem naga pod koniec treningu, już po wyjściu z sauny. Gdybym była w swoim stroju treningowym, to byłoby wszystko w porządku. Ale czuję się trochę bezbronna, kiedy jestem naga i właśnie nakładam balsam. Traktuję to jako komplement, lecz osobiście nie miałabym śmiałości, żeby podejść do kogoś w takim momencie. Ale te bogate gospodynie domowe chyba dobrze wiedzą, czego chcą" – skwitowała kobieta w rozmowie z The Sun.