Podjęły trudną decyzję. Dziś nie mają kontaktu z matkami

Matka nie pozwalała mi być sobą. Ciągle się kłóciłyśmy o wszystko. Z ojcem uparli się, że pójdę na medycynę. Powiedziałam im, że mnie to nie interesuje, ale nie było na ten temat dyskusji. Miałam siedzieć w domu i się uczyć. Poznałam wtedy chłopaka, to była moja pierwsza miłość. Musiałam kłamać i wymykać się z domu, żeby móc się z nim spotykać, bo matka go nie akceptowała. Po tym, jak odkryła prawdę, uderzyła mnie w twarz. To się więcej nie powtórzyło, ale na złość matce nie uczyłam się i na medycynę oczywiście się nie dostałam. Oznajmiłam, że po maturze robię sobie rok przerwy i wyjeżdżam do Anglii. Ojciec to olał. Matka próbowała mnie zablokować.