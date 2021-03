Podkład Mineralny – upiększa cerę, jest łagodny dla skóry. Ten produkt polecany jest wszystkim kobietom, niezależnie od typu cery

Podkład mineralny – pozwala skórze "oddychać"

Ponieważ podkład mineralny zawiera składniki pochodzenia naturalnego, jest łagodny dla skóry. Skład produktu zazwyczaj ogranicza się do: tlenku cynku, tlenku żelaza, dwutlenku tytanu, krzemionki, miki. Dla przykładu tlenek cynku koi skórę, świetnie maskuje przebarwienia i goi krostki. Podkład mineralny polecany jest do każdego typu cery. Kiedyś dermatolodzy zalecali jego stosowanie kobietom po zabiegach medycyny estetycznej. Dziś jest praktycznie w każdej kosmetyczce. Warto sięgnąć po ten podkład, kiedy mamy cerę problematyczną. Dzięki lekkiej formule nie będzie zatykał porów. Pozwoli skórze "oddychać".

Podkład mineralny – nie zawiera parabenów

Ten produkt nie obciąża skóry ze względu na krótki skład. Jeżeli zależy nam, aby sięgnąć po produkt pozbawiony chemicznych substancji, parabenów, konserwantów, silikonów, to jest to świetny wybór. Podkład mineralny dedykowany jest osobom ze skórą alergiczną i wrażliwą. Obecnie na rynku jest wiele odcieni i rodzajów podkładów mineralnych, w drogeriach można dostać podkłady rozświetlające. Wówczas skład jest wzbogacony o dodatkową porcję miki.

Podkład mineralny – jak go używać?

Podkład mineralny jest sypki. Może pojawić się wątpliwość, czy uda się go nałożyć tak, aby się nie warzył. Dodatkowo, czy jego charakterystyczna formuła sprawi, że pokryje przebarwienia i inne niedoskonałości skóry. Co zatem zrobić, aby perfekcyjnie nałożyć pokład mineralny? Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że minerały świetnie współpracują ze skórą i idealnie do niej przylegają, dając efekt jednolitego kolorytu. Trzeba je tylko odpowiednio nakładać i nie przesadzić z ilością. Ten podkład dobrze jest aplikować za pomocą pędzla o zbitym włosiu. Im lepszy pędzel, tym precyzyjniejsze nałożenie produktu.