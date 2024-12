Podlej tym gwiazdę betlejemską. Wybuchnie kwiatami

Poinsecja należy do roślin doniczkowych, które mogą rozweselić nasze okienne parapety w zimowe miesiące, kiedy za oknem brakuje zieleni. Czerwone kwiaty gwiazdy betlejemskiej są niezwykle dekoracyjne. Aby jednak zakwitła, należy o nią właściwie zadbać.

Jeżeli zależy nam, aby co roku w okolicach świąt na poinsecji pojawiały się charakterystyczne kwiatostany, nie podlewajmy jej wyłącznie wodą. Przygotujmy prostą i skuteczną domową odżywkę, zapewne znaną naszym babciom.

Gwiazda betlejemska, znana też pod nazwą wilczomlecz nadobny, to egzotyczna roślina, która w Meksyku i Gwatemali, rośnie pod postacią krzewu o sporych rozmiarach. Sadzonki, które dostaniemy w polskich sklepach, nie przekraczają jednak 20-30 cm wysokości. Jak właściwie zadbać o ten ozdobny kwiat?

Do przygotowania domowej odżywki, oprócz wody, potrzebujemy mleka oraz drożdży kucharskich. Wymieszajmy jedno opakowanie suchych drożdży ze szklaną ciepłej, ale nie gorącej wody. Odstawmy składniki na kwadrans. Po tym czasie dodaj do mieszanki 400 ml krowiego mleka i dokładnie wszystko wymieszaj. Gotowym płynem podlewaj gwiazdę betlejemską raz na czternaście dni. Dzięki zawartym w odżywce składnikom roślina nie będzie gubić liści, a zachwycać nas pięknymi kolorami.

Włóż do doniczki. Kwiatek nie zmarnieje w okresie grzewczym

