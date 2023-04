Marzysz o pięknej lawendzie w ogrodzie? To już ostatni dzwonek

Kiedy najlepiej zasiać lawendę w ogrodzie?

Lawenda to jedna z tych roślin, którą można kupić w formie gotowych sadzonek lub jej nasiona. Niezależnie od tego, co wybierzemy, trzeba wiedzieć, kiedy można ją zasiać lub zasadzić w glebie. Decydując się na kwitnący już kwiatek, można go umieścić w ogrodzie, w momencie, gdy nie zagrożą mu już przymrozki. To ważne, ponieważ lawenda nie znosi minusowych temperatur.