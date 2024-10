"Podróż do Krainy Zdrowia" uczy, jak wspólnie budować zdrową przyszłość dzieci

"Podróż do Krainy Zdrowia" to również wsparcie dla nauczycieli, którzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zdrowych nawyków u dzieci. Program oferuje nauczycielom gotowe scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne, które krok po kroku uczą przedszkolaków podstaw zdrowego odżywiania. Każda lekcja obejmuje tematy związane z komponowaniem wartościowych posiłków, minimalizowaniem marnowania żywności oraz spożywaniem zdrowych przekąsek. Dodatkowo, materiały dydaktyczne są wzbogacone o atrakcyjne karty pracy i prezentacje, a także grę planszową "Dobry dzień", która wprowadza dzieci w temat zdrowego stylu życia poprzez zabawę. W grze mali uczestnicy podejmują decyzje, które kształtują ich "zdrowy dzień", ucząc się, jak wybierać zdrowe posiłki i aktywność fizyczną.

W ramach projektu dzieci mają również możliwość wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez specjalistów z Banków Żywności. Dzięki nim najmłodsi dowiedzą się, jak samodzielnie przygotowywać zdrowe posiłki i dlaczego warto włączyć do diety więcej warzyw. Warsztaty te to także doskonała okazja, by nauczyć dzieci, jak efektywnie ograniczać marnowanie jedzenia. Aby jeszcze bardziej wesprzeć nauczycieli w realizacji zajęć, każdy z nich otrzymuje bon o wartości 200 zł na zakupy potrzebnych produktów, co umożliwia wprowadzenie zdobytej wiedzy w praktyczne działania w przedszkolach.