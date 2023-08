Podróż intencjonalna. Na wakacjach stylowo i komfortowo!

Akcesoria: kapelusz/chusta/czapka, okulary przeciwsłoneczne, a tych, którzy lubią trochę więcej dodatków, zachęcam do obejrzenia i kupna lokalnej biżuterii. Nie dość, że doda uroku, to będzie świetną pamiątka z wakacji. W tym roku podczas pobytu w Tajlandii kupiłam pierścionek z postacią Pixiu (chińskim demonem), który noszę codziennie. Idealnie pasuje do każdej stylizacji. Mam do niego ogromny sentyment, ponieważ kojarzy mi się z cudownymi momentami oraz ludźmi których tam poznałam. Z każdym spojrzeniem na pierścionek, przenoszę się z powrotem do tych niezapomnianych chwil i dni.