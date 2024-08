Podróżujesz z walizką? Nigdy nie umieszczaj na niej tych danych

Co w takim razie zawrzeć na informacyjnej karteczce? Najlepiej jeśli będzie to nasze imię, nazwisko (takie, jak w naszych dokumentach) adres mailowy i telefon kontaktowy. Dla zlokalizowania właściciela zagubionej walizki to wystarczy. Zaś dla złodziei będzie to zdecydowanie za mało, aby np. podjechać do naszego domu w czasie, gdy będziemy przebywać na wakacjach.