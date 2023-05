Podsyp tanią przyprawą. Zacznie uginać się pod ciężarem kwiatów

Wykorzystaj tę przyprawę przy rozmnażaniu storczyków. Roślina odwdzięczy ci się pięknymi kwiatami

Jest jeszcze jeden sposób, który pomoże ci w rozmnożeniu storczyka. W tym celu przyda ci się przycięta wcześniej łodyga. Do niewielkiego, plastikowego pojemnika, np. kubeczka, wsyp mech i spryskaj go wodą. Następnie, przyciętą łodygę obsyp hojnie cynamonem i włóż ją do podłoża. Obsyp roślinę korą, a na łodygę nałóż przeciętą na pół plastikową butelkę. Zraszaj ją co kilka dni. Po kilku tygodniach zauważysz, że łodyga puściła nowe pędy. Wówczas możesz przesadzić ja do normalnej doniczki, przysypując ja ziemią do storczyków. To bardzo prosty i skuteczny sposób, dzięki któremu rozmnożysz storczyki. Pamiętaj jednak, że zanim z łodygi wyrośnie kwiat, minie trochę czasu.