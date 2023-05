Pojawiła się w kościele. Sukienka przed kolano i modny płaszcz

Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. To właśnie tego dnia w 1791 roku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. Jest to dzień wolny od pracy, gdy przedstawiciele władz państwowych oraz licznie zgromadzeni obywatele uczestniczą w uroczystych obchodach.