Pokazał "paragon grozy" znad morza. Tyle zapłacił za dwie rzeczy

Mateusz Banasiuk odwiedził Trójmiasto. Jak wynika z jego instagramowej relacji, spędzając czas w Gdyni, postanowił udać się spacerem do Sopotu. Tam odwiedził jeden z miejscowych barów, w którym zamówił dwie rzeczy: kawę mrożoną oraz piwo. Po jego reakcji, a konkretnie tym, co napisał, możemy stwierdzić, że był nieco zaskoczony ceną.

Paragon grozy z Niemiec. To dlatego przyjeżdżają nad polski Bałtyk

Paragon grozy z Niemiec. To dlatego przyjeżdżają nad polski Bałtyk

Wysokie ceny nad polskim morzem obejmują jednak nie tylko jedzenie i napoje, ale również toalety publiczne. Już rok temu pisaliśmy o zdecydowanie przesadzonych cenach, jakie pojawiły się w Kołobrzegu . Turyści byli przerażeni, gdy zobaczyli, że za skorzystanie z WC nad morzem mieli zapłacić do 10 zł. Cena zależała od lokalizacji.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!