Pokazała, co dzieje się w wiosce olimpijskiej w nocy. "Korzystacie"

Igrzyska olimpijskie zawsze wzbudzają wiele emocji. Sportowe występy to jedno, jednak wiele osób zastanawia się, jak wygada codzienność reprezentantów, gdy aktualnie nie startują. Do tej pory internauci mogli zobaczyć pokoje najlepszych sportowców świata, a także słynne już łóżka olimpijskie, które w dużej części wykonane są z kartonu.

Tym razem 23-letnia Anna Węgrzyn reprezentująca Polskę w tenisie stołowym zdradziła kulisy mieszkania w wiosce olimpijskiej. Zawodniczka pokazała, co czekało na sportowców.

Anna Węgrzyn opublikowała na TikToku krótkie nagranie, na którym widać rozświetlone miasteczko olimpijskie. Co wieczorem można robić w zamkniętej części Paryża, w której od kilku tygodni przebywają najlepsi zawodnicy na świecie?

Na innym z nagrań zawodniczka zdradziła także, co znajduje się wewnątrz domu polskiego teamu. Na sportowców czekały nie tylko planszówki oraz słodkie przekąski, ale także pokoje po brzegi wypełnione plakatami na temat olimpijskich ciekawostek.

Anna Węgrzyn to jedna z sióstr bliźniaczek, które podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich reprezentują Polskę w tenisie stołowym. Katarzyna i Anna w 2019 roku zdobyły brązowy medal mistrzostw świata w Tajlandii, a także srebro mistrzostw Europy do lat 21. Rodzeństwo gra razem od 15 lat w debla, jednak na tegorocznych zawodach w Paryżu występują osobno.

Ze względu na decyzję trenera kadry tenisistek stołowych Marcina Kusińskiego tym razem Anna Węgrzyn, która na co dzień gra we wrocławskim klubie, będzie jedynie rezerwową w trakcie drużynowej rywalizacji kobiet.

