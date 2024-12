Robiła porządki w szafie. Ujawniła swoje znalezisko

Wiele osób przed świętami bierze się za przeprowadzenie gruntownych porządków. Do tego grona zalicza się Katarzyna Bosacka, która przy tej okazji podzieliła się na Instagramie swoimi domowymi znaleziskami. "Zobaczcie, jakie skarby znalazłam" - pochwaliła się dziennikarka, pokazując na wideo, co znajdowało się w zapomnianych szafkach.

Jak się okazuje, owym znaleziskiem jest piękna porcelana w kwiatowo-owocowe wzory i o różnych kolorach. Niektóre egzemplarze posiadają złote wykończenie. Taki herbaciany czy kawowy zestaw w stylu vintage to idealny zestaw, który uświetni każde spotkanie z rodziną czy przyjaciółmi. Pięknie podany poczęstunek zawsze smakuje jeszcze lepiej!

- Oto dlaczego warto robić świąteczne porządki. Zobaczcie: ze starej i zapomnianej szafy udało mi się wydobyć porcelanę, którą zbierałam przez wiele lat. A o której troszkę zapomniałam, więc odkurzyłam i teraz to całe dobro pojedzie na moją działkę, gdzie będzie cieszyć oczy moje, mojej rodziny oraz moich gości. A wy co pięknego zbieracie i co tam w szafie macie? - mówiła dziennikarka na opublikowanym nagraniu.