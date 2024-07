Pokazała, jak spędza wakacje. "3 w jednym"

"Na Wspólnej", "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz" czy "Przyjaciółki" to tylko kilka produkcji, w których wystąpiła Laura Breszka. Aktorka gra nie tylko w serialach, ale i w teatrze, a w międzyczasie zajmuje się dubbingiem.

Laura Breszka urodziła się 18 stycznia 1988 roku we Wrocławiu. Po zdaniu matury dostała się na Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, która ukończyła w 2010 roku. Rok później dostała angaż do serialu "Julia".

W kolejnych latach wystąpiła w produkcjach takich jak "Prawo Agaty", "Cisza nad rozlewiskiem", "Wataha", "Komisarz Alex", "Na Wspólnej" czy "Ojciec Mateusz", jednak największą popularność przyniosła jej rola Marty w "Przyjaciółkach". Aktorka zajmuje się także dubbingiem. Jej głos można było usłyszeć w filmach takich jak "Avengers" , "Deadpool" , czy w "Co w duszy gra".

