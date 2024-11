Pokazała klasę. W tym looku wygląda fenomenalnie

Grażyna Torbick a dobrze wie, jak ubierać się szykownie i z klasą. Co nie oznacza, że jej stylizacje są nudne. Dziennikarka nie odmawia sobie cekinowych topów, błyszczących garniturów czy satynowych sukienek. W skrócie: udowadnia, że dojrzałe kobiety nie muszą się ograniczać.

Biżuteria byłaby tu mile widziana – naszyjnik, bransoletka, bardziej masywny pierścionek – tak naprawdę pasowałoby cokolwiek. Ale Torbicka zrezygnowała ze wszelkich błyskotek, stawiając na absolutny minimalizm. Jedynym elementem, który uzupełnił look, były złote sandałki na niewysokich szpilkach , które zwracały uwagę ze względu na metaliczny błysk. Dziennikarka po raz kolejny wystąpiła w roli modowej inspiracji.

