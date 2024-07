Pokazała kulisy próby. Strój na luzie: dresy i stanik sportowy

Natalia Szroeder regularnie koncertuje. Wszystko wskazuje na to, że szykuje się również do wydania płyty, bo w aktualnym sezonie wiosenno-letnim wydała już dwa single. Widać, że muzyka jest całym jej życiem, co doskonale wiedzą jej followersi z Instagrama, których zgromadziła na swoim profilu już ponad pół miliona.