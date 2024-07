Wyglądała obłędnie. Góra sukienki przypominała bikini

Zaskakujące, odważne i nieszablonowe. Tak można określić stylizacje Natalii Szroeder. Artystka lubi bawić się modą - zwłaszcza na scenie. Ale na co dzień też pokazuje pazura. Wie, co w trawie piszczy, a najświeższe trendy ma w małym palcu. Jej profil na Instagramie to skarbnica modowych inspiracji. Ostatnio podzieliła się wakacyjnym kadrem z koleżankami. Jak wyglądała?