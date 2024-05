Przyszła na imprezę. Na ściance stanęła w nietypowej mini

Minimalistyczne, posągowe kreacje – to nie dla niej. Natalia Szroeder uwielbia bawić się modą i niejednokrotnie stawia na wycięcia, prześwity i błysk . Jednocześnie w tym wszystkim chce być inna, a nie taka, jak wszystkie. Właśnie dlatego pretenduje do miana artystki przez duże "A". Doskonale bowiem wie, że ważne są nie tylko popisy wokalne i kolejne wydawane utwory, ale i wizerunek, którym przyciąga niczym magnes .

Crop top, kurtka skompletowana ze spódniczką mini, botki za kostkę , a to wszystko w kolorze czerni. Wydawać by się mogło – nic nadzwyczajnego. Jednak Natalia Szroeder postanowiła zaszaleć z formą.

I choć taki sam bawełniany crop top z zabudowanym dekoltem można znaleźć w każdym sklepie, podobnie jak botki na obcasach, to komplet, który "robił" całą stylizację musiał zostać wykonany na specjalne zamówienie lub pochodzić z atelier prawdziwego, kreatywnego wizjonera.

Komplet króciutkiej kurtki i minispódniczki został bowiem wykonany z zszytych ze sobą pasów bezpieczeństwa . Nie sposób sobie to wyobrazić, to trzeba zobaczyć na własne oczy. Efekt jest fikuśny, a jednocześnie nieco drapieżny i przede wszystkim niebanalny.

