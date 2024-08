Pokazała nagranie z przymierzalni. W sieci zawrzało

Lefties to popularny w Walencji sklep, w którym można znaleźć outletowe produkty z Zary oraz innych znanych hiszpańskich marek. Nic dziwnego, że wiele osób zwiedzających to miasto, chętnie go odwiedza. Zdecydowała się na to również polska tiktokerka, która nie spodziewała się tego, co zastanie w jednej z przymierzalni.