Pokazała nastoletnią córkę. Internauci zastanawiają się, do kogo jest podobna

W 2018 roku jej życie wywróciło się do góry nogami. Zasłabła w czasie spektaklu i trafiła do szpitala. Tam zdiagnozowano u niej tętniaka mózgu, który wymagał pilnej operacji. Alżbeta Lenska, jak sama twierdzi, dostała od losu drugą szansę. Walczyła o powrót do zdrowia nie tylko dla siebie, ale także kochającego męża i dzieci.